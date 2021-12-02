USM российского миллиардера Алишера Усманова выходит из капитала VK.

Холдинг USM российского миллиардера Алишера Усманова продал весь пакет акций VK (бывшая Mail.ru, в которую входят, в частности, "Вконтакте", "Одноклассники") дочерней компании российского газового монополиста "Совгаз". Сумма сделки не раскрывается.

Об этом сообщает Российский Forbes.

Холдинг владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале "МФ технологий", которая контролирует 57,3% голосующих акций компании. USM через "Мегафон" принадлежало 45% "МФ технологий". Весь пакет акций VK был продан "Согаз", уточняет издание.

В заявлении компании Усманов отметил, что USM выходит из капитала VK "покидая ее на пике показателей как по количеству просмотров аудитории, так и по финансовым метрикам".

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Российские соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокированы в Украине с мая 2017 года в связи с оккупацией Россией Крыма и части Донбасса.

Сейчас обе соцсети являются самыми популярными среди пользователей из России.

По состоянию на ноябрь 2020 года "Вконтакте" насчитывала 625,73 млн аккаунтов, из которых 92 млн активных пользователей в месяц. Согласно рейтингу Alexa, сайт в прошлом году был 23-м по посещаемости в мире, 3-м в Беларуси и 2-м в России.

В Украине по состоянию на март 2021 года занял 10 место по посещаемости.

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Автор: Яна Ставская