Инженеры уже испытали прототип антенны.

Британские компании Cambridge Consultants и Stratospheric Platforms Limited (SPL) занимаются занимаются созданием стратосферных беспилотников, которые будут нести на борту базовые станции сотовой связи нового поколения.

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Как сообщает Naked Science, уже испытана специальная легкая антенна из 2048 элементов, которая способна обеспечить площадь покрытия до 140 километров в поперечнике.

В предложенной концепции ретранслятор с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) размещается на борту беспилотника. БПЛА занимает эшелон FL600 — 60 000 футов (18 300 метров). На этой высоте он начинает кружить над заданной местностью и способен делать это больше недели без посадки. Достигнуть такой автономности позволят водородная силовая установка и композитные материалы.

Инженеры уже создали и испытали прототип антенны. Тесты в реальных условиях проходили в октябре над Германией. В беспилотную летающую базовую станцию превратили турбовинтовой самолет-разведчик Grob G 520, а качество соединения проверяли с помощью обычного смартфона на земле.

Разработчики системы намерены начать первые воздушные испытания всей системы в 2022 году. Коммерческая эксплуатация может начаться в середине 2020-х.

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Автор: Дмитрий Захаров