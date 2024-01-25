Восстановление полной работы может занять некоторое время.

В "Укрпочте" произошел технический сбой. Компания сообщает, что в отделениях есть возможность выдавать посылки и принимать платежи, но другие услуги пока недоступны.

"В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время", - говорится в сообщении.

Сейчас сохраняется возможность выдавать посылки и принимать платежи в отделениях почтовой службы. Предоставление других услуг возобновится со временем.

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Утренние перебои в работе украинских компаний 25 января - что известно

Как сообщал УНИАН, утром о масштабной кибератаке на датацентр сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины". Из-за атаки вебсайты и колл-центр "Нафтогаза" и газсети перестали работать.

Кроме того, из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к системе "ШЛЯХ" и официальному сайту Укртрансбезопасности.

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