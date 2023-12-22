Почтовые операторы "Укрпочта" и "Новая почта" обнародовали графики работы в период рождественско-новогодних праздников. Обе компании запланировали выходные на 1 января.
Как сообщается на сайте "Укрпочты", 25 и 31 декабря отделения будут работать по своим стандартным графикам, без сокращений. А вот на 1 января запланирован выходной.
Что касается "Новой почты", то в компании сообщили об индивидуальном графике работы отделений на праздники.
На Рождество и Новый год большинство наших отделений будут работать так:
- 31 декабря – с 9:00 до 17:00;
- 1 января – выходной;
- остальные дни – по обычному графику.
В компании отметили, что некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы своего отделения можно по ссылке.
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