Компании показали график работы на рождественско-новогодние праздники.

Почтовые операторы "Укрпочта" и "Новая почта" обнародовали графики работы в период рождественско-новогодних праздников. Обе компании запланировали выходные на 1 января.

Как сообщается на сайте "Укрпочты", 25 и 31 декабря отделения будут работать по своим стандартным графикам, без сокращений. А вот на 1 января запланирован выходной.

Что касается "Новой почты", то в компании сообщили об индивидуальном графике работы отделений на праздники.

Видео дня

На Рождество и Новый год большинство наших отделений будут работать так:

31 декабря – с 9:00 до 17:00;

1 января – выходной;

остальные дни – по обычному графику.

В компании отметили, что некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы своего отделения можно по ссылке.

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