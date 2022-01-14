Сейчас существенная часть этих ресурсов возобновила работу.

Во время сегодняшней хакерской атаки на украинские правительственные интернет-ресурсы пострадало около 70 сайтов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора.

"Было атаковано около семи десятков центральных и региональных сайтов, то есть, сайте центральных органов исполнительной власти и региональные сайты. Сейчас существенная часть этих ресурсов возобновила работу", - сказал он.

Также он убежден, что в течение сегодняшнего дня удастся собрать доказательную базу и начать анализ файлов журналов, после чего уже будет целостная картина того, что произошло.

Читайте такжеВ Минцифре объяснили, почему не работает портал госуслуг "Дия"Кроме этого, Виктор Жора добавил, что сейчас проверяется информация относительно того, были ли внесены фейковые судебные решения в реестры во время этой атаки.

Массовая хакерская атака - что известно

В ночь с 13 на 14 января было осуществлено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

Работу большей части пострадавших государственных ресурсов уже восстановлено.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.

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