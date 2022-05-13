Сегодня утром террористы из так называемой Росгвардии РФ захватили помещение Херсонской компании "Статус" и отключили все коммуникационное оборудование.

В Херсоне оккупанты угрозами заставляют местного провайдера подключиться к сетям подконтрольного РФ Крыма.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

"Сегодня утром террористы из так называемой Росгвардии РФ захватили помещение Херсонской компании "Статус" и отключили все коммуникационное оборудование. Сейчас они шантажируют руководство компании тем, что заберут все оборудование, если те откажутся подключаться к крымской сети", - указано в сообщении.

Как отмечают в Госспецсвязи, такие действия являются грубым нарушением международного законодательства.

"Мы фиксируем все такие случаи и будем приобщать их как доказательства к делам против врага в международных инстанциях", - заявили в Госспецсвязи.

Как отмечается, свободный доступ к информации – одна из главных угроз для врага на временно оккупированных территориях. Пока украинцы знают правду о ходе войны - российская пропаганда не действует.

Поэтому россия постоянно пытается присоединить украинские интернет-сети к собственной, подконтрольной спецслужбам системы, чтобы заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия украинцев в сети.

Напомним, в Херсоне оккупанты соглашаются принимать только бумажные купюры.

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