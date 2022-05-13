Эксперт отметила, что победа в любом случае будет за Украиной.

Таролог Яна Пасынкова сделала расклад Таро для Украины и выяснила, когда наша страна сможет освободиться от российских оккупантов. Также она рассказала, что в мае Украину ждет переломный момент, в частности на фронте в Мариуполе и Херсоне.

"Мы должны те границы, которые были до 24 февраля, отвоевать, забрать, убрать оттуда нечисть. Вот это и будет перелом. Где сейчас эти войска собраны? Мариуполь, Херсон. Мы говорим про юг Украины. Вот мы его очищаем и это будет перелом, наша победа", - сказала Пасынкова в интервью "Фактам".

Она добавила, что ближе к осени Украина сможет очиститься от российских оккупантов. При этом расслабляться пока не стоит. Украинцам нужно быть на чеку и соблюдать все меры безопасности.

Напомним, ранее астролог назвала дату, когда Украина окончательно избавится от оккупантов.

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