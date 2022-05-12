В Херсоне оккупанты соглашаются принимать только бумажные купюры, и отказываются от металлических денег в магазинах.
Как сообщают жители оккупированного города, на торговых точках и в общественном транспорте отказываются принимать деньги в виде монет.
Объясняют это тем, что с металлическими деньгами уже не работают местные банки.
Также у людей возникают проблемы с обналичиванием электронных счетов или оплаты картой в городе.
Напомним, Арестович рассказал, почему Россия не торопится объявлять о присоединении Херсонщины.