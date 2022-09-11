Сразу за военными в освобожденные города заходят ремонтные бригады, чтобы восстановить связь.

В Балаклеи Харьковской области восстановили украинскую мобильную связь.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram.

"Сразу за военными в освобожденные города заходят ремонтные бригады, чтобы восстановить связь. "Киевстар" отчитывается, что связь в Балаклее уже восстановлена", - отмечает Госспецсвязи.

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Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники с начала сентября освободили от оккупантов более 3 000 квадратных километров территорий Украины.

По данным Генштаба, в последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

Сегодня, 11 сентября, в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ отметил, что наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

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