В октябре скорость фиксированного интернета в Украине составила 61,78 Мбит/сек.

Украина заняла 58-е место в рейтинге Speedtest Global Index по скорости фиксированного интернета и 83-е место по скорости мобильного доступа.

За последние 12 месяцев скорость скачивания через стационарный интернет в Украине выросла на 11 Мбит/сек, а через мобильный — на 4 Мбит/сек, говорится в данных рейтинга Speedtest Global Index.

Читайте такжеКабмин утвердил план внедрения 5G-связи в Украине: когда проведут первые тендеры

В октябре этого года скорость кабельного интернета в Украине составила 61,78 Мбит/сек. По этому показателю Украина оказалась на 58 месте рейтинга, обогнав Вьетнам, Австралию и Черногорию.

В случае с мобильным интернетом скорость составила 25,15 Мбит/сек, в результате чего Украина заняла 83 место. По этому показателю Украина обогнала Малайзию, Белиз и Израиль.

В топ-3 стран с самым скоростным фиксированным интернетом вошли Сингапур (229,42 Мбит), Гонгконг (215,19 Мбит/сек) и Румыния (188.55 Мбит/сек). В тройке лидеров по скорости мобильного интернета оказались Южная Корея (145,03 Мбит/сек), ОАЭ (129,61 Мбит/сек) и Китай (124,39 Мбит/сек).

Подсчеты Всемирного банка

По подсчетам Всемирного банка, на развитие высокоскоростного интернета в ближайшие пять лет Украине понадобится от $350 до 450 млн инвестиций.

Развитие интернета в Украине

Кабинет министров Украины определил развитие высокоскоростной связи 4G и 5G как один из приоритетов цифровой трансформации.

11 ноября 2020 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине высокоскоростной связи 5G, который предусматривает возможность проведения первых тендеров на радиочастоты для 5G в октябре 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН