Согласно плану, до конца года планируется создание рабочей группы, в которую войдут представители госорганов, профильные ассоциации и участники рынка.

Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине высокоскоростной связи 5G, который предусматривает возможность проведения первых тендеров на радиочастоты для 5G в октябре 2021 года.

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Соответствующее распоряжение о принятии плана правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Согласно плану, до конца года планируется создание рабочей группы, в которую войдут представители госорганов, профильные ассоциации и участники рынка.

Также до конца года рабочая группа должна оценить необходимость проведения исследования по определению стоимости радиочастот в диапазонах 700 МГц и 3400-3800 МГц, необходимых для внедрения 5G.

В июне 2021 года предполагается провести работы по определению стоимости радиочастот и в августе подать в Кабмин проект о внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на радиоресурс для 5G.

Согласно плану, уже в декабре 2021 года планируется предоставить телеком-операторам права на использования радиочастот для внедрения 5G.

По словам вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, операторы смогут получить лицензии через 1-1,5 года при условии принятии всех необходимых нормативно-правовых актов для запуска 5G.

Развитие связи 5G в Украине

Также подчеркнул, что 5G позволит существенно улучшить скорость мобильного интернета.

"Хочу напомнить, что при внедрении технологии 5G скорость интернета увеличивается в 10-20 раз", - сказал он.

Кроме этого, вице-премьер сообщил, что в 2021 году 5G будет испытываться в специальных экспериментальных зонах на территории Украины.

Что этому предшествовало

Кабинет министров Украины определил развитие высокоскоростной связи 4G и 5G как один из приоритетов цифровой трансформации.

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Автор: Павел Степанец