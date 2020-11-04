Песни будут доступны в приложении TikTok.

Социальная платформа TikTok заявила о заключении партнёрских соглашений с Sony Music Entertainment, что позволит сообществу авторов получать доступ к широкому музыкальному портфолио Sony.

Таким образом, песни популярных и начинающих музыкантов будут доступны в приложении TikTok. Об этом сообщает Neowin.

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В рамках соглашения пользователи смогут использовать нынешние хиты, новые релизы, популярные песни и классические композиции для своего контента. Также ожидается, что сделка поможет продвигать новых артистов Sony с помощью платформы TikTok. В итоге выгоду от такого сотрудничества извлекут обе платформы.

Ситуация в TikTok

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Автор: УНИАН