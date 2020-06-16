Сумасшедший показатель: 85% электронных писем в мире оказались спамом

По словам эксперта, за последние 30 дней почти 100 миллионов разных устройств в мире были заражены вредоносными программами.

Около 84,95% всех разосланных электронных писем в мире в апреле 2020 года были спамом (массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания её получить, а также рассылка массовых сообщений).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор направления кибербезопасности американской технологической компании Microsoft в Центральной и Восточной Европе Йоад Двир во время виртуального саммита компании.

"Это сумасшедший показатель – почти 85% е-мейлов в апреле этого года были спамом и только 15% были нормальными электронными письмами", - отметил он.

Эксперт также сообщил, что за последние 30 дней почти 100 миллионов разных устройств в мире были заражены вредоносными программами.

Как сообщал УНИАН, Специализированное структурное подразделение по реагированию на киберинциденты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в период с 10 по 16 июня заблокировало 7 тысяч 664 кибератаки на государственные органы власти, что на 49% меньше, чем неделей ранее.

Справка УНИАН. Microsoft – международная технологическая компания, специализирующаяся на создании программного обеспечения и компьютерной инфраструктуры. Является одной из самих дорогих компаний мира – капитализация компании по итогам 2019 года составляла более 1 триллион долларов.

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