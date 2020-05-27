Украинцам покажут образовательный сериал о кибербезопасности (видео)

Сериал доступен на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта».

Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал о кибербезопасности «Киберняни».

Читайте такжеСпециалисты по кибербезопасности рассказали, как защитить конфиденциальную информацию от хакеров

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сериале рассказывается о том, как минимизировать риски потери конфиденциальной информации, предупредить кибератаку или кибермошенничество, а также как восстановиться после такого рода действий злоумышленников.

Сериал состоит из 10 серий с продолжительностью 4-11 минут каждая.

Партнерами Минцифры в этом проекте выступили IT-компании 10Guards, Cyberlab и сервис быстрых кредитов Moneyveo.

Сериал доступен на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта».

Как сообщал УНИАН, в мае Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал об открытых данных в Украине, рассчитанный на бизнес-аудиторию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram