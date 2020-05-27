Украинцам покажут образовательный сериал о кибербезопасности (видео)
Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал о кибербезопасности «Киберняни».
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В сериале рассказывается о том, как минимизировать риски потери конфиденциальной информации, предупредить кибератаку или кибермошенничество, а также как восстановиться после такого рода действий злоумышленников.
Сериал состоит из 10 серий с продолжительностью 4-11 минут каждая.
Партнерами Минцифры в этом проекте выступили IT-компании 10Guards, Cyberlab и сервис быстрых кредитов Moneyveo.
Сериал доступен на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта».
Как сообщал УНИАН, в мае Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал об открытых данных в Украине, рассчитанный на бизнес-аудиторию.
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