Также украинские операторы перевели более 25 млн грн благотворительным фондам.

С начала полномасштабной войны России против Украины украинские операторы предоставили бесплатно мобильных услуг для миллионов украинцев на более 600 млн грн и перевели более 25 млн грн благотворительным фондам.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Мобильные операторы с начала войны предоставили бесплатно мобильных услуг на более чем 600 миллионов гривен для миллионов людей, перевели свыше 25 миллионов благотворительным фондам", - говорится в сообщении.

Федоров также отметил, что для поддержки бюджета операторы уплатили авансом налоги. В частности, "Киевстар" - 1,1 млрд грн, lifecell - 35 млн грн, Vodafone - 58 млн грн.

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