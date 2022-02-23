Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил что примерно с 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на Украину.

Российская Федерация уже даже не маскирует свою причастность в проведении массовых DDoS-атак на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Александр Потий в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Сейчас мы можем сказать, что последние двое суток, даже не нужно делать атрибуции - наш враг даже не маскируется. Мы видим, что группы, которые работают со страной-агрессором с РФ", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 февраля, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил что примерно с 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на Украину.

По его словам, были соответствующие данные из ряда банков, также наблюдались проблемы с доступом к веб-сайтам ВР, КМУ и МИД.

Он добавил, что портал и мобильное приложение "Дия" успешно преодолевают атаку и продолжают работать стабильно.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз отправляет в Украину миссию экспертов для противодействия кибератакам.