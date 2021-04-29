Киевстар ускорил строительство сетей скоростной передачи данных, что повлияло на увеличение на 24,3% количества абонентов 4G. Использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось на 27,5%. В 1 кв.2021 оператор увеличил на 11,7% капитальные расходы для развития новых технологий связи. Кроме того, перечислил в государственный бюджет налогов и сборов на сумму более 2,3 млрд грн.

В 1 кв 2021 абоненты Киевстар увеличили использование мобильного интернета и голосовой связи, что говорит об удовлетворении услугами компании. Так, в отчетном квартале использование мобильного дата-трафика на одного абонента достигло 6,3 Гб, что на 27,5% больше, чем в 1 кв.2020. В среднем абонент Киевстар в 1 кв 2021 использовал 633 мин голосовой связи, на 5,1% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Количество абонентов, которые воспользовались услугами мобильного интернета, превысило 17 млн. При этом 9,7 млн абонентов в 1 кв 2021 использовали связь 4G связи, что на 24,3% больше, чем в 1 кв 2020.

В 1 кв 2021 компания развивала новые цифровые услуги для бизнеса и частных клиентов. В частности, продукты Big Data, Microsoft Azure Stack – одно из популярных облачных решений, которое обеспечивает трансфер бизнес-процессов в удаленный режим работы. Кроме того, компания первой на телеком рынке Украины внедрила решение Open API - уникальную платформу, которая дает возможность стартап-компаниям использовать аналитические данные оператора для создания собственных цифровых продуктов. Количество клиентов, которые используют для самообслуживания цифровую платформу «Мой Киевстар» увеличилось, в сравнении с 1 кв 2020, на 76%, до 2,7 миллионов. Количество пользователей цифровой услуги Kиевстар TV превысило 414 тысяч.

В 1 кв 2021 мобильной связью пользовалось 25,7 млн абонентов. Незначительное уменьшение количества активных SIM-карт объясняется обще рыночными трендами, такими, как отказ от второй и третьей SIM-карты, а также частичным влиянием на работу розничной сети «карантинных» ограничений. В то же время количество абонентов услуги фиксированной передачи данных «Домашний Интернет» увеличилось в 1 кв 2021 на 11,5% и превысило 1,15 млн.

Доходы от услуг мобильной связи в 1 кв 2021 выросли на 14,9% в сравнении с аналогичным периодом 2020, до 6,357 млрд грн. Более половины дохода принесли услуги мобильного интернета – рост 27,7%. Средний доход от абонента мобильной связи (ARPU) увеличился на 16,1%. Как считает компания, этому способствовало увеличение доступа к новым технологиям и цифровым услугам. Так, по состоянию на 1 кв 2021 Киевстар предоставляет услуги 4G связи на территории, где живут и работают 87% населения Украины.

Доходы от услуг фиксированной связи за отчетный период увеличились на 17,2%, до 451 млн грн. В основном благодаря росту спроса на услугу «Домашний Интернет». Показатель ARPU «Домашнего Интернета» увеличился на 5,4% в сравнении с 1 кв.2020, до 85 грн на абонента.

Общий доход компании в 1 кв 2021 увеличился на 15% в сравнении с 1 кв 2020, до 6,842 млрд грн. За отчетный период компания инвестировала в развитие современных услуг связи свыше 1 млрд грн. Кроме того перечислила в бюджет налогов и сборов на общую сумму 2,3 млрд грн.

Киевстар продолжает помогать обществу в преодолении последствий пандемии covid-19. Так за средства компании было приобретено 55 кислородных концентраторов, которые в феврале 2021 г переданы в 12 больниц в различных регионах Украины.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали более 25,9 млн абонентов. Компанія предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Более 87% населения Украины живет в зоне действия сети LTE Киевстар. Компанія – лидер рынка фиксированной связи и интернета, и провайдер конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированный интернет и телевидение).

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как крупнейший плательщик налогов, лучший работодатель, самый дорогой бренд Украины, социально ответственная компанія.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко