На начальном этапе в создание электромобилей готовы влить порядка 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов).

Китайский производитель смартфонов Xiaomi намерен составить конкуренцию Tesla и заняться созданием электромобилей.

Об этом сообщает Reuters.

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Фирма официально подтвердила эти планы и намерена создать дочернюю фирму, которая будет развивать это направление.

На начальном этапе в создание электромобилей готовы влить порядка 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов), за пять лет инвестиции хотят увеличить до 10 миллиардов долларов. Возглавит дочернюю структуру генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.

Xiaomi и рынок электромобилей

26 марта 2021 года китайская технологическая корпорация Xiaomi сообщила о том, что намерена выйти на рынок электромобилей.

Xiaomi и санкции США

15 января 2021 года США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi и авиастроительной компании COMAC.

США подозревают попавшие под санкции компании в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторы должны до 11 ноября 2021 года избавиться от активов этих компаний.

Санкции были направлены против тех, кто "ответственен или участвовал в широкомасштабном строительстве или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо (в применении) Китаем принуждения против заявителей Юго-Восточной Азии, чтобы заблокировать их доступ к оффшорным ресурсам в Южно-Китайском море".

В Xiaomi отрицают связь с военной отраслью КНР и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими.

1 февраля 2021 года стало известно о том, что китайский производитель смартфонов Xiaomi подал иск против Минфина и министерства обороны США, чтобы добиться исключения из черного списка компаний, связанных с военными Китая.

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Автор: Елена Коваленко