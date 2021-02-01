Xiaomi пытается оспорить свое включение в черный список США.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi подал иск против Минфина и министерства обороны США, чтобы добиться исключения из черного списка компаний, связанных с военными Китая.

Об этом сообщает CNBC.

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В Xiaomi утверждают, что включение компании в черный список является неконституционным.

Также в компании отметили, что введенные ограничения лишают ее свободы и права собственности без надлежащей правовой процедуры.

Как отметили в компании, наложенные в связи с санкциями ограничения «навредят способности вести, развивать и финансировать свой бизнес, продавать продукты, поддерживать и развивать деловые отношения, а также нанимать и удерживать сотрудников».

За что были введены санкции США

15 января 2021 года США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi и авиастроительной компании COMAC.

США подозревают попавшие под санкции компании в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторы должны до 11 ноября 2021 года избавиться от активов этих компаний.

Санкции были направлены против тех, кто "ответственен или участвовал в широкомасштабном строительстве или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо (в применении) Китаем принуждения против заявителей Юго-Восточной Азии, чтобы заблокировать их доступ к оффшорным ресурсам в Южно-Китайском море".

В Xiaomi отрицают связь с военной отраслью КНР и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими.

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Автор: Елена Коваленко