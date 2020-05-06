Приложение "Дія" уже установили три миллиона украинцев - вице-премьер
13:23, 06 мая 2020Связь
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Это не считая авторизованных пользователей портала государственных услуг "Дія" и других субпродуктов Минцифры.
Иллюстрация REUTERS
Три миллиона украинцев установили мобильное приложение для оцифрованных документов "Дія" за первые три месяца его работы.
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Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
"3 миллиона установок приложения "Дія". Чисто приложения. Не считая авторизованных пользователей портала (портал государственных услуг "Дія" - УНИАН) и субпродуктов. Прошло ровно три месяца после старта продукта", - написал он.
Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Украине было запущено мобильное приложение для оцифрованных документов "Дія".
Сейчас в приложении доступны цифровые копии внутреннего и заграничного паспортов, студенческий билет, водительские права и техпаспорт.
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