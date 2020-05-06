Приложение "Дія" уже установили три миллиона украинцев - вице-премьер

Это не считая авторизованных пользователей портала государственных услуг "Дія" и других субпродуктов Минцифры.

Три миллиона украинцев установили мобильное приложение для оцифрованных документов "Дія" за первые три месяца его работы.

Читайте такжеМинцифры запустило сайт государственной IT-компании Diia Company

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"3 миллиона установок приложения "Дія". Чисто приложения. Не считая авторизованных пользователей портала (портал государственных услуг "Дія" - УНИАН) и субпродуктов. Прошло ровно три месяца после старта продукта", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Украине было запущено мобильное приложение для оцифрованных документов "Дія".

Сейчас в приложении доступны цифровые копии внутреннего и заграничного паспортов, студенческий билет, водительские права и техпаспорт.