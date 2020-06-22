"Укрпочта" возобновила доставку посылок из Украины
09:01, 22 июня 2020Связь
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Доставку будут осуществлять пассажирскими рейсами.
фото УНИАН
"Укрпочта" сообщила, что доставка посылок за пределы страны снова доступна.
Об этом сообщили в эфире "Сніданку з 1+1".
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Отмечается, что доставка посылок будут осуществлять пассажирскими рейсами. К восстановлению работы взялись несколько иностранных авиакомпаний. Пять раз в неделю доставлять посылки из Украины в Германию и Нидерланды. А оттуда их будут отправлять в другие страны Европы и мира.
Как сообщал УНИАН, ранее из львовского аэропорта запустили международные грузовые авиаперевозки.
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