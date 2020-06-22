"Укрпочта" возобновила доставку посылок из Украины

Доставку будут осуществлять пассажирскими рейсами.

"Укрпочта" сообщила, что доставка посылок за пределы страны снова доступна.

Об этом сообщили в эфире "Сніданку з 1+1".

Читайте также"Укрпошта" хочет продать свой главный офис на Крещатике

Отмечается, что доставка посылок будут осуществлять пассажирскими рейсами. К восстановлению работы взялись несколько иностранных авиакомпаний. Пять раз в неделю доставлять посылки из Украины в Германию и Нидерланды. А оттуда их будут отправлять в другие страны Европы и мира.

Как сообщал УНИАН, ранее из львовского аэропорта запустили международные грузовые авиаперевозки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram