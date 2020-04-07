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Из львовского аэропорта запустили международные грузовые авиаперевозки

17:50, 07 апреля 2020
Транспорт
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Самолет Ан-26 первым отправился из аэропорта Львова / фото: Владислав Криклий/Telegram

Как сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, с аэродрома уже отправился первый самолет Ан-26 с грузом Укрпочты по маршруту Львов — Рига — Львов. Криклий отметил, что проект позволит работать аэропорту во время карантина.

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«Кстати, воздушное судно Ан-26 с регистрационным номером UR-CSK стало известно благодаря ливрее, что ее получило во время съемок в голливудском блокбастере «Неудержимые» (The Expendables) с Сильвестром Сталлоне и другими голливудскими звездами в главных ролях», — сказал министр.

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