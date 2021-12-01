Ожидается, что "купертиновцы" проведут весеннюю презентацию в марте следующего года.

В интернете просочилась информация, что в первом квартале 2022 года, то есть в январе, феврале или марте, на рынке появится новый бюджетный смартфон – Apple iPhone SE 3. Предполагается, что новинка вряд ли будет кардинально отличаться от текущего поколения.

Об этом сообщает известная консалтинговая компания TrendForce, передает TechRadar. По слухам, Apple проведёт весеннюю презентацию в марте следующего года, поэтому релиз в этом месяце кажется наиболее очевидным.

Также в издании подтвердили, что смартфон будет выполнен в том же дизайне, что и модель двухлетней давности iPhone SE (2020) и будет единственным смартфоном компании с 4,7 дюймовым ЖК-дисплеем – все последние смартфоны Apple имели на борту OLED-матрицу. Главным же отличием станет фирменный процессор A15 Bionic и поддержка сети пятого поколения (5G).

Читайте такжеБюджетный iPhone: поставщик рассказал о новых гаджетах Apple

По мнению аналитиков, новинка будет выпущена тиражом в 25-30 млн экземпляров, что поможет Apple закрепиться на рынке 5G-смартфонов среднего уровня.

Кстати, если верить слухам, Apple также работает над моделью iPhone SE Plus с увеличенным экраном, но не факт, что она выйдет в следующем году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Пономаренко