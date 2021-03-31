После завершения сделки приложение Locker Room останется доступным в магазинах приложений, но изменит название.

Компания Spotify активно занимается развитием предварительно записанных подкастов, а теперь выходит и на рынок аудио бесед в прямом эфире.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Spotify приобрела компанию Betty Labs, которая является разработчиком соответствующего приложения Locker Room. Сумма сделки не раскрывается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения сделки приложение Locker Room останется доступным в магазинах приложений, но изменит название. Также оно получит более широкий акцент на музыку, культуру и спорт. Spotify заявляет, что считает живое аудио идеальным для авторов, которые хотят общаться с аудиторией в режиме реального времени, будь то премьера альбома, проведение сеанса вопросов и ответов или выступления.

Spotify намерена позволить проводить беседы любому пользователю, а не только подтверждённым авторам. Таким образом, приложение будет напрямую конкурировать с различными существующими приложениями для аудио бесед в прямом эфире, включая Twitter Spaces, Clubhouse и Discord.

Spotify сохранит два отдельных приложения для аудио контента. Хотя не исключается, что в будущем часть функций (или же все полностью) Locker Room будет интегрирована в основное приложение Spotify. Или же общение в аудио комнатах можно будет записать и затем отправить в Spotify в качестве подкаста.

Компания также намерена экспериментировать с различными функциями монетизации в аудио приложении. Например, некоторые чаты могут быть бесплатными, а другие – станут платными.

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Автор: Богдан Слуцкий