По словам Потураева, эти конфликты возникают из-за экономических проблем в стране и на медиарынке в частности.

Конфликты между медиагруппами и телевизионными провайдерами должны решаться путем переговоров, поскольку обе индустрии являются крайне важными для национальных интересов Украины.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы должны идти путем переговоров, потому что это наши индустрии, других у нас нет. Это наши медиагруппы, какими бы они не были, и это наши провайдеры. Других у нас не будет. Все хотят жить и все должны выжить», - сказал он.

По словам Потураева, эти конфликты возникают из-за экономических проблем в стране и на медиарынке в частности.

«Эти конфликты возникают в том числе из-за того, что на очень ограниченном и бедном рынке бизнесы разной природы фактически делят одни и те же деньги, наши деньги, людей, которые потребляют контент», - сообщил он.

В то же время, нардеп подчеркнул, что оснований для утверждения, что медиагруппы организовали картельный сговор, нет, а в центре интересов таких групп – обеспечение своего развития.

«Медиагруппы создают контент, который требует инвестирования больших денег. Если мы выведем за скобки вопрос о собственности в этих медиагруппах, мы все равно с вами должны констатировать, что инвестиции в контент нужны и эти деньги не берутся из воздуха. Пусть даже завтра придут американские филантропы и внезапно купят одну из медиагрупп, все равно будет то же самое», - подчеркнул Потураев.

Учитывая это, по словам нардепа, кодирование каналов и введение платного телевидения является логичным и экономически обоснованным.

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Что этому предшествовало

В Украине осенью появится государственная общенациональная цифровая телесеть стандарта Т2, которая будет иметь как минимум 12 дополнительных каналов. Это стало возможным благодаря реформам в Концерне радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ).

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Автор: Павел Степанец