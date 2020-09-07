Иск компания подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

Материнская компания популярного сервиса для обмена видеосообщениями TikTok, выиграла спор за домен TikTok в зоне «com.ua».

Речь идет о китайской компании ByteDance. Соответствующий иск компания подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

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Кто ответчик

Согласно информации на сайте ВОИС, ответчиком выступил регистрант доменного имени физлицо Дубинин Алексей Сергеевич. Сообщается, что он использовал домен, чтобы «выдать себя за истца, скопировав товарный знак истца TikTok и употребляя логотип в виде музыкальной ноты на веб-сайте оспариваемого доменного имени». Также предполагается, что он продавал рекламу — TikTok Ads.

Ответчик зарегистрировал оспариваемое доменное имя 17 мая 2019 года. На момент принятия решения оно направляло на веб-сайт, предлагающий поисковую оптимизацию (SEO) и аналогичные услуги. На сегодня вебсайт не работает.

Внесудебное урегулирование

Процедура внесудебного урегулирования доменных споров на основе общепринятого мирового стандарта UDRP (Единая политика разрешения доменных споров) начала действовать в массовом украинском публичном домене com.ua с 19 декабря 2019 года. До этого, с марта 2019 года, эта процедура могла применяться в домене .UA лишь в отношении к доменным именам второго уровня.

В рамках процедуры споры сторон рассматривают арбитры WIPO (среди которых есть и граждане Украины) в Центре арбитража и посредничества (WIPO Arbitration and Mediation Center).

Всего за 2020 год в Украине произошло 16 споров за доменные имена, в том числе — electrolux.com.ua, legotoys.com.ua, crocs.com.ua. В 2019 году прошло три разбирательства из-за доменов fumari.com.ua, oppo.ua и facebook.com.ua.

Ситуация в TikTok

28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.

27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.

8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.

10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.

2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить со всех устройств китайское приложение TikTok.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах. В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok. В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.

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Автор: УНИАН