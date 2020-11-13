Отделения "Укрпошты" и "Новой почты" во время карантина выходного дня будут работать без изменений.

Во время карантина выходного дня отделения "Укрпошты" и "Новой почты" будут работать по обычному графику без изменений.

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Как сообщила пресс-служба "Укрпочты", новые ограничительные меры не распространяются на работу отделений компании.

График работы отделений "Укрпочты"

Суббота – 10:00 - 19:00

Воскресенье – 10:00 - 15:00

В "Укрпоште" также отметили, что в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений будут работать без выходных, другие отделения – по ранее установленному графику.

"Новая почта" также не планирует менять часы работы. На горячей линии сообщили, что все отделения будут работать по привычному для них графику выходного дня.

График работы отделений "Новой почты"

Суббота – 8:00 - 19:00

Воскресенье – 11:00 - 18:00.

Что такое "карантин выходного дня"

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня.

Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.п.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Павел Степанец