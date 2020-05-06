В сервисе доставки еды и товаров рассказали, что украинцы заказывают во время карантина (инфографика)

Количество пользователей, которые впервые сделали заказ в приложении выросло в 2 раза, а самый активный пользователь Glovo во время карантина сделал 155 заказов.

Проанализировав данные платформы по доставке еды и других заказов за период с 16 марта по 29 апреля 2020 года, компания Glovo поделилась интересной статистикой заказов. С началом карантина, количество заказов осуществленных через приложение Glovo заметно выросло. Количество пользователей, которые впервые сделали заказ в приложении выросло в 2 раза, а самый активный пользователь Glovo во время карантина сделал 155 заказов.

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Владельцы гаджетов на iOS и Android распределились среди пользователей приложения Glovo в соотношении 39% против 69%. Однако пользователи на iOS за месяц делают на один заказ больше, чем пользователи на Android. Соответственно, средний чек заказов у пользователей на iOS выше на 5%, передает itc.ua.

Отобразился карантин и на изменениях в спросе — количество заказов в разделе «Супермаркеты» выросло на 40%, а в «Аптеки» — на 35%. Средний чек в этих категориях также вырос — на 25%. В заказах украинцев среди самых популярных товаров из супермаркетов — яйца, негазированная вода, овощи, яблоки и бананы, в топе алкогольных напитков — пиво и вино. Из ресторанов чаще всего курьеры Glovo доставляли бургеры, салаты, блюда азиатской кухни. Самый большой чек за время карантина составил 5132 грн, а самый маленький — всего 2 грн — стоимость порционного соевого соуса.

Благодаря разделу «Что угодно» пользователи приложения Glovo могут заказать любую вещь, которая поместится в фирменный рюкзак и не превысит вес в 9 кг. В текстовом поле пользователь может просто указать нужный предмет, а курьер приобретет и доставит его. Наиболее необычными заказами за период стали доставка 4 л свиной крови с особым комментарием «без комочков» и тест на определение коронавирусной инфекции.

Для ограничения контактов между пользователем и курьером, сервис ввел доставку «без подписи» в приложении, и призвал пользователей воспользоваться бесконтактной доставкой. Учитывая эти меры, вырос тренд на безналичный расчет, по последним данным его доля уже составляет 55%.

Как сообщал УНИАН, сервис доставки еды Uber Eats от американской компании по вызову такси Uber прекратит работу на украинском рынке с 3 июня.