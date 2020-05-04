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Из Украины уходит сервис по доставке еды Uber Eats

14:04, 04 мая 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"После продолжительного сотрудничества с местными ресторанами для осуществления удобной и надежной доставки еды мы приняли непростое решение прекратить работу сервиса Uber Eats в Украине со среды, 3 июня", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что очень расстроены из-за прекращения работы Uber Eats в Украине, однако планируют и в дальнейшем предлагать поездки с Uber.

"Сейчас мы прежде всего стремимся уменьшить возможные негативные последствия этого решения для наших драгоценных работников, ресторанов- и курьеров-партнеров, а также клиентов, которые нас поддерживали", - подчеркнули в пресс-службе.

Пользуясь случаем, в компании поблагодарили всех ценителей Uber Eats в Украине – от партнеров до заказчиков пищи – за поддержку.

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