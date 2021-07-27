По имеющейся информации, Apple занимается разработкой собственного электромобиля.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сделал несколько выпадов сторону Apple. В частности – за обильное использование в их продукции редкоземельного кобальта и монополизм.

Как сообщает CNBC, такие заявления он сделал во время конференции в понедельник.

Компании Tesla и Apple на сегодня не являются прямыми конкурентами. Но по имеющейся информации, Apple занимается разработкой собственного электромобиля в рамках проекта "Титан".

Часть инженеров и менеджеров Tesla уже перешли на работу в Apple. Утверждается, что проект "Титан" ведет для Apple Даг Филд, который вернулся в Apple после пяти лет в Tesla.

Отвечая на вопрос о цепочке поставок Tesla, Маск объяснил, что существует заблуждение, по которому его компания потребляет в своем производстве много кобальта. По его мнению, Apple потребляет в разы больше этого минерала в производстве своей продукции. В частности – в аккумуляторах.

"Если брать средние показатели, мы можем использовать 2% кобальта, в сравнении, скажем, с Apple, которая использует 100%", - отметил он.

Потребление кобальта – чувствительная тема, ведь некоторые предприятия по его добыче (к примеру – в ДР Конго) были уличены в нарушении прав человека и применением детского труда.

По данным The Guardian, в 2019 году Apple, Tesla и еще несколько технологических гигантов были названа ответчиками по иску о нарушении прав человека.

В дальнейшем Маск сделал еще один выпад в сторону Apple. В частности – по поводу строго контроля компании над установкой приложений через App Store. Эта политика "огороженного сада" критикуется юристами, разработчиками и прочими компаниями. Компания Epic Games в связи с этим ранее подала против Apple антимонопольный иск.

Так, говоря о развитии сети зарядных станций для электромобилей, Маск отметил, что Tesla не хочет создавать "огороженный сад" и стремится поддержать появление устойчивой энергетики.

"Это не для того, чтобы создать "огороженный сад" и использовать его для ударов по нашим конкурентам, как это делается некоторыми компаниями", - пояснил Маск.

При этом он театрально прокашлялся, сказав слово Apple.

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Напомним, производитель электромобилей Tesla Inc. во втором квартале этого года получил прибыль в размере $1,14 млрд или $1,02 в расчете на акцию.

За отчетный период прибыль Tesla выросла в десять раз по сравнению со вторым кварталом 2020 года ($104 млн, или $0,10 на акцию). Скорректированная прибыль возросла с $0,44 до $1,45 на акцию, говорится в пресс-релизе компании. Выручка увеличилась на 98%, до $11,96 млрд (против $6,04 млрд за аналогичный период прошлого года).

Автор: Дмитрий Захаров