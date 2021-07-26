Автомобиль Tesla снижает скорость при свете Луны. Водители предполагают, что авто путает Луну с желтым сигналом светофора.

Автомобили Tesla во время езды в ночное время достаточно странно реагируют на Луну.

Об этом в соцсети Twitter сообщил владелец автомобиля Tesla Джордан Нельсон.

Читайте также"Я ненавижу это" - Илон Маск о работе в Tesla

По информации водителя, автопилот принимает Луну за желтый сигнал светофора и начинает сбрасывать скорость.

Водитель опубликовал видео, на котором четко видно, что при свете Луны автомобиль начинает тормозить.

"Илон Маск, возможно вы захотите, чтобы ваша команда обратила внимание на Луну, которая обманывает систему автопилота. Автомобиль считает, что Луна — это желтый светофор, и хочет сбавить скорость", — написал Нельсон.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati@teslaownersSV@TeslaJoypic.twitter.com/6iPEsLAudD — Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

Иск против Илона Маска

Ряд акционеров Tesla подали иск против Маска. Его обвинили в том, что он заставил совет директоров компании одобрить покупку SolarCity, так как эта компания была основана его кузенами.

Истцы считают, что Tesla зря потратилась на покупку, так как приобретение SolarCity было экономически нецелесообразным.

Новшества в салонах Tesla

В 2020 году Tesla впервые активировала камеры в салонах посредством обновления прошивки. Тогда владельцев автомобилей просили разрешить делать фото и видео для «разработки функций безопасности и улучшений в будущем».

Кроме того, до этого Tesla использовала камеру для контроля внимания водителей в рамках бета-теста обновления Full Self-Driving (FSD).

В марте Илон Маск сообщил, что Tesla исключила из программы нескольких бета-тестеров, которые «не уделяли достаточного внимания».

Функция слежения за вниманием водителя через камеру в автомобилях Tesla появилась после апрельской смертельной аварии с участием Tesla Model S в Техасе, которая спровоцировала очередную волну критики в адрес производителя за недостаточно хорошую защиту от дурака, и участившихся публикаций роликов от «водителей», передвигающихся на заднем сидении в Tesla с включенным автопилотом.

Накануне Tesla объявила о смене стратегии развития автопилота — компания постепенно полностью откажется от радаров и перейдет на новую версию автопилота, использующую для навигации только камеры.

Примечательно, что изначально Илон Маск высказывался против системы слежения за водителем.

30 мая 2021 года появилась информация о том, что Tesla начала использовать в Model 3 и Model Y встроенную в зеркало заднего вида камеру для контроля внимания водителя при активной функции Autopilot.

Автор: Елена Коваленко