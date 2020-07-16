Большинство украинцев не знает, как защитить личные данные от взлома

Согласно исследованию, украинцы в большинстве своем осведомлены о том, что подозрительные адреса незнакомцев в сообщениях лучше игнорировать.

Более 55% украинцев не знают, как защитить свои персональные данные в случае их взлома, а около 75% считают себя незащищенными от недобросовестных пользователей в интернете.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из крупнейших онлайн-сервисов торговли в Украине OLX.

Согласно исследованию, украинцы в большинстве своем осведомлены о том, что подозрительные адреса незнакомцев в сообщениях лучше игнорировать.

"Только 13% готовы переходить по ссылкам в мессенджерах, и всего 4% - из SMS. Но 33% опрошенных все еще доверяют сокращенным ссылкам - при этом наибольшее доверие к ним проявляет возрастная группа от 17 до 25 лет (42%)", - сказано в результатах опроса.

В то же время респонденты проявили высокий уровень ответственности при реагировании на онлайн-мошенничество.

"Если сталкиваются с обманом в интернете, то обычно обращаются в службу онлайн-поддержки ресурса (58%). Еще большая часть рассказывает друзьям (48%) или пытается решить свои проблемы самостоятельно (35%)", - сказано в результатах опроса.

В OLX сообщили, что опрос проводился в июне среди более 9 тысяч респондентов, которые зарегистрированы на OLX.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации Украины работает над защитой государственных реестров, чтобы сделать невозможным незаконное распространение персональных данных граждан.

По словам эксперта по кибербезопасности IT-компании FS Group Константина Жданова, количество подвергнувшихся утечке баз персональных данных в мире в феврале-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 68%.

Справка УНИАН. OLX - один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. По данным Gemius, cервис является самым посещаемым в стране после Google, Youtube и Facebook. Каждый второй украинский онлайн-пользователь заходит на OLX минимум раз в месяц.

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