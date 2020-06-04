Минцифры запустило образовательный сериал о персональных данных

Сериал доступен на портале "Дія.Цифрова освіта".

Министерство цифровой трансформации презентовало образовательный сериал "Персональные данные", благодаря которому украинцы смогут узнать, как защитить свои данные в интернете.

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Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время онлайн-презентации сериала.

"Персональные данные - это все данные о вас: электронная почта, фамилия, имя, дата рождения и прочее. Даже ваши лайки и комментарии в соцсетях являются вашими персональными данными. Практически вся информация, которая относится к вам и рассказывает что-то о вас, является вашими персональными данными. Образовательный сериал объясняет эту сложную тему в доступной форме", - сказала она.

Сериал состоит из 7 серий продолжительностью до 8 минут каждая.

По словам Ионан, сериал расскажет о способах защиты данных в соцсетях, политиках приватности, о возможностях для подачи жалоб на нарушение конфиденциальности данных.

Присутствовавшая на презентации уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила использовать этот сериал для просветительской работы на уровне региональных семинаров.

"У нас в каждой области есть представительства уполномоченного. И мы хотим на их базе проводить семинары. Конечно же, с использованием материалов онлайн-курсов", - сказала она.

Партнерами Минцифры в создании этого сериала стали уполномоченный Верховной Рады по правам человека и Программа развития ООН (ПРООН).

Сериал доступен на портале "Дія.Цифрова освіта".

Также в рамках презентации Минцифры и ПРООН подписали меморандум о взаимопонимании, который призван улучшить коммуникацию и улучшить возможность для развития совместных проектов.

Как сообщал УНИАН, в мае Министерство цифровой трансформации представило образовательные сериалы о кибербезопасности, открытых данных.

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