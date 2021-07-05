В Организации региональных медиа Австралии считают, что это позволит поддержать СМИ.

Facebook и австралийские СМИ подписали письмо о намерении заключить сделку.

Об этом сообщает Reuters.

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Речь идет о том, что Facebook будет платить СМИ за контент. Условия сделки пока не раскрываются, однако известно, что средства будут выделены для 170 региональных австралийских СМИ.

«Финансовая поддержка поможет членам Country Press Australia (организации региональных медиа — ред.) построить свой цифровой бизнес и охватить новую аудиторию», — отметил руководитель новостного партнерства Facebook в Австралии Эндрю Хантер.

В СРА также отметили, что финансирование от Facebook позволит «поддержать оригинальную журналистику».

Деньги в обмен на контент: что известно

В июне 2020 года Google анонсировал программу лицензирования, согласно которой компания готова платить изданиям за «высококачественный контент». Тогда техногигант подписал партнерские соглашения с изданиями в Германии, Австралии и Бразилии.

В октябре 2020 года Google объявил о планах заплатить СМИ более $1 млрд в течение трех лет за новости для нового сервиса компании Google News Showcase. Тогда отмечалось, что таким образом техногигант пытается избежать санкций со стороны регуляторов.

5 февраля 2021 года Google запустил в Австралии свою новостную платформу News Showcase на фоне инициативы местных властей принять Кодекс игроков медиарынка, который обяжет Google и Facebook платить австралийским СМИ за новости.

9 февраля 2021 года Google и Facebook ответили ЕС на предложение платить за контент.

1 марта 2021 года немецкие СМИ подписали с Facebook соглашение о платном контенте.

Facebook подписал соглашения с американскими и британскими издателями, ведутся переговоры и с французскими СМИ.

В феврале у Facebook произошел конфликт с властями Австралии и местными новостными издателями — соцсеть решила ограничить распространение новостей на своей платформе в Австралии из-за закона, который власти страны планировали принять для защиты местного медиарынка. Однако затем соцсеть заявила о том, что она пришла к соглашению с властями Австралии и отменит ограничения на публикацию новостного контента местных СМИ.

Facebook обещает в ближайшие три года заплатить $1 млрд издательским домам, публикующим новостной контент.

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Автор: Елена Коваленко