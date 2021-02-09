Депутаты Европарламента намерены урегулировать отношения между СМИ и техногигантами Google и Facebook.

Законодатели Евросоюза хотят заставить крупные технокомпании вроде Google и Facebook платить СМИ за новости.

В Google отметили, инициатива ЕС «направлена на достижение правильного баланса» между издателями и платформами и компания готова платить за дальнейшую поддержку журналистики. В Facebook отказались от комментариев. Об этом сообщает Financial Times.

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Как сообщили изданию депутаты Европарламента, которые работают над законами о цифровых услугах и цифровых рынках, они могут последовать примеру австралийских властей в вопросе отношений между СМИ и техногигантами.

По словам депутатов, по мере прохождения указанных законов через парламент ЕС в них могут быть внесены поправки, которые включают аспекты австралийских реформ.

К таким поправкам, в том числе относятся возможность обязательного арбитража для лицензионных соглашений и требование к техно-компаниям информировать издателей об изменениях в алгоритме оценки новостей на своих сайтах.

Мальтийский депутат Европарламента Алекс Салиба подчеркнул, что австралийский подход к Google и Facebook позволил устранить «острый дисбаланс сил на переговорах» с издателями.

Что этому предшествовало

В июне 2020 года Google анонсировал программу лицензирования, согласно которой компания готова платить изданиям за «высококачественный контент». Тогда техногигант подписал партнерские соглашения с изданиями в Германии, Австралии и Бразилии.

В октябре 2020 года Google объявил о планах заплатить СМИ более $1 млрд в течение трех лет за новости для нового сервиса компании Google News Showcase. Тогда отмечалось, что таким образом техногигант пытается избежать санкций со стороны регуляторов.

5 февраля 2021 года Google запустил в Австралии свою новостную платформу News Showcase на фоне инициативы местных властей принять Кодекс игроков медиарынка, который обяжет Google и Facebook платить австралийским СМИ за новости.

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Автор: Елена Коваленко