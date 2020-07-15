Минцифры хочет запустить электронный ИНН в приложении "Дія"

Его можно будет передавать госорганам через QR-код и push-уведомление.

Министерство цифровой трансформации планирует запустить в мобильном приложении "Дія" электронный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и возможность передавать его дистанционно государственным органам.

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Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Он (ИНН – УНИАН) скоро будет в "Дія" отдельным электронным документом, который легко шерится (возможность делиться, передавать электронный документ - УНИАН) через QR-код и push-уведомление любому госоргану", - написал он.

Федоров не уточнил, когда именно будет представлен электронный ИНН в мобильном приложении.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2020 года Министерство цифровой трансформации запустило мобильное приложение для оцифрованных документов "Дія".

На сегодняшний день в нем доступны цифровые внутренний и заграничный паспорта, студенческий билет, водительские права, техпаспорт и автостраховка.

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