Минцифры представило сериал об открытых данных в Украине

Сериал состоит из трех серий и доступен на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта».

Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал об открытых данных в Украине, рассчитанный на бизнес-аудиторию.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, согласно сообщению, заданиями сериала являются ознакомление с самим понятием "открытые данные", раскрытие кейсов успешного использования данных в бизнесе, оценка рисков их использования и помощь бизнесу в разработке модели использования данных.

Сериал состоит из трех серий и доступен на онлайн-платформе "Дія.Цифрова освіта".

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Министерство цифровой трансформации совместно с Национальным банком Украины и крупнейшим банком страны "ПриватБанк" представили образовательный сериал о цифровой финансовой грамотности "Цифровые деньги".

Также в апреле Минцифры представило образовательные сериалы о трудоустройстве и профессиональном росте, а также об оплате коммунальных услуг онлайн.