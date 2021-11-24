Компания намерена добиваться полного судебного запрета в отношении NSO на использование любых программных продуктов, услуг или гаджетов Apple.

Корпорация Apple подала в суд на израильскую компанию NSO Group, обвинив ее в разработке программного обеспечения (ПО) для слежки за пользователями айфонов.

Как говорится в пресс-релизе корпорации, она намерена добиваться полного судебного запрета в отношении NSO на использование любых программных продуктов, услуг или гаджетов Apple.

Как говорится в сообщении Apple, в иске против NSO содержится новая информация о том, как именно происходило заражение устройств с помощью Pegasus. В компании отметили, что атаки были направлены на небольшое число пользователей.

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"Устройства Apple являются самыми безопасными на рынке, но частные компании, разрабатывающие шпионские программы и спонсируемые государством, становятся все опаснее, - заявил старший вице-президент Apple Крейг Федериги. - Хотя эти угрозы затрагивают лишь очень небольшое число наших пользователей, мы очень серьезно относимся к любым атакам и постоянно работаем над укреплением безопасности и защиты конфиденциальности в iOS", сообщает Би-би-си.

Напомним, летом этого года журналисты выяснили, что спецслужбы как минимум 10 стран использовали для слежки за политиками, журналистами и активистами программное обеспечение Pegasus, разработанное NSO Group.

Сама NSO Group заявила, что ее ПО предназначено для борьбы с преступниками и террористами и поставлялось только государствам, уважающим права человека.

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Автор: Ирина Погорелая