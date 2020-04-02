Новые смартфоны OnePlus 8 заметно прибавят в цене

Учитывая общую тенденцию роста цен и весьма существенный список новшеств, такой итог был вполне предсказуем.

Презентация линейки смартфонов OnePlus 8 состоится 14 апреля. О них было известно многое, но пока не было данных о цене. И вот сейчас этот аспект прокомментировал лично генеральный директор OnePlus Пит Лау.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Само собой, никаких конкретных данных о цене глава OnePlus не предоставил. Более того, сделанное им заявление, что "OnePlus 8 будут стоить дешевле $1000", больше похоже на троллинг", - говорится в сообщении.

В то же время есть предварительные данные о ценах на смартфоны линейки OnePlus 8 для рынка Китая. Приводим их ниже в таблице.

Для сравнения, в Китае, где смартфоны, как известно, дешевле, смартфон OnePlus 7 стартовал с 435 долларов, OnePlus 7 Pro - с 580 долларов, а OnePlus 7T Pro — с 635 долларов. То есть, в США стоимость OnePlus 8 Pro вполне может оказаться на уровне 900-1000 долларов.

Учитывая общую тенденцию роста цен и весьма существенный список новшеств, такой итог был вполне предсказуем. Собственно, особо удивляться здесь нечему. После нового флагмана Xiaomi Mi 10 Pro за 1000 евро было понятно, что доступные китайские флагманы остались в прошлом.