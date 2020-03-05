Новые смартфоны Xiaomi перестали включаться после обновления

Xiaomi поломала смартфоны Xiaomi Mi 10 новой прошивкой.

Пользователи новенького флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 начали сообщать о том, что после установки последней бета-версии прошивки MIUI 10 под номером 20.3.4 смартфон перестал включаться.

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Если говорить точнее, то после обновления при включении появляется только черный экран, но смартфон не может загрузиться, пишет ixbt.com.

Причина оказалась довольно простой, обновление содержит ошибку, которую Xiaomi обещает оперативно устранить.

В данный момент компания изучает отзывы пользователей и старается как можно быстрее выпустить новую прошивку. Распространение данной бета-версии было прекращено.

"Получив отзывы пользователей о том, что Xiaomi Mi 10 после обновления не может нормально загружаться, мы сразу же прекратили выпуск данной прошивки. В настоящее время мы расследуем причины. Если в будущем появятся новые сведения, мы обязательно сообщим об этом. Спасибо за поддержку", - отметили в Xiaomi.

Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro поступили в продажу в конце прошлого месяца, но пока что оба смартфона находятся в дефиците.