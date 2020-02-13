Xiaomi представила новый флагман со 108-мегапиксельной камерой

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro возглавил оба рейтинга DxOMark, став самым лучшим камерофоном современности, а также смартфоном с самым высоким качеством записи и воспроизведения звука.

Xiaomi представила линейку флагманских смартфонов Mi 10. Из-за эпидемии коронавируса презентация устройств прошла в формате онлайн.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

Компания выпустила два смартфона: Mi 10 и Mi 10 Pro. Девайсы получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 герц. В левом верхнем углу экрана находится перфорация под 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппараты базируются на чипе Snapdragon 865, имеют 8/12 гигабайт оперативной и 128/256 гигабайт встроенной памяти.

Специалисты лаборатории DxOMark опубликовали результаты тестирования новейшего флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, причем одновременно вышли статьи, в которых было оценено качество камеры, а также звуковой системы.

"Если говорить коротко, то Xiaomi Mi 10 Pro возглавил оба рейтинга DxOMark, став самым лучшим камерофоном современности, а также смартфоном с самым высоким качеством записи и воспроизведения звука", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате тестирования камеры Xiaomi Mi 10 Pro получил 134 балла за качество фото и 104 балла за качество видео, а общий результат составил 124 балла. Обозреватель пишет, что в прошлом году Xiaomi удалось удивить общественность 108-мегапиксельным смартфоном Xiaomi Mi Note 10, а в этом году компания смогла представить еще более улучшенную по ключевым параметрам камеру. Несмотря на использование похожей аппаратной начинки в камере, Xiaomi Mi 10 Pro снимает лучше.

"Камера нового устройства обеспечивает превосходные (а иногда лучшие в своем классе) результаты практически во всех категориях тестов, что делает его лучшим выбором для любого любителя мобильной фотографии или видеографии", - подчеркивает издание.

В тесте звуковой системы Xiaomi Mi 10 Pro получил 77 баллов за качество воспроизведения звука и 71 балл за качество записи (суммарная оценка составила 76 баллов). Он возглавил рейтинг протестированных смартфонов по качеству звуковой системы. Этому отлично поспособствовали стереодинамики.

В DxOMark отметили, что Xiaomi Mi 10 Pro демонстрирует отличное качество звука во всех тестах, что делает его отличным выбором для ценителей. Это не самых громкий смартфон из тех, что уже были протестированы в DxOMark, но качество его записи и воспроизведения является лучшим.