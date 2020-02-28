Facebook отменила конференцию F8 из-за эпидемии коронавируса

Весенняя конференция F8 - главное событие года Facebook и одно из важнейших событий мировой IT-индустрии - должна была пройти 5-6 мая.

2020 год запомнится, в числе прочего, отменой большинства крупных ежегодных технологических выставок и мероприятий. И виной всему коронавирусная инфекция COVID-19, которая продолжает распространяться по всему миру.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Ранее в этом месяце Facebook отменила конференцию Global Marketing Summit 2020, а теперь приняла аналогичное решение по поводу проведения основной конференции разработчиков F8. Причина все та же - риски, связанные со вспышкой коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весенняя конференция F8 - главное событие года Facebook и одно из важнейших событий мировой IT-индустрии - должна была пройти 5-6 мая.

В Facebook заявили, что вынуждены отказаться от "очной" части F8 из-за растущей обеспокоенности по поводу COVID-19. В то же время компания планирует локальные мероприятия и презентации в формате онлайн-трансляций, так что анонсы новинок, планировавшиеся в рамках основной презентации, состоятся.

Одновременно Facebook сообщила о намерении пожертвовать 500 тысяч долларов организации, которая продвигает разнообразие в технологической индустрии - обычно компания перечисляла организации часть средств от продаж билетом на конференцию, но поскольку мероприятие было отменено, в Facebook решили просто сделать пожертвование.

Остается добавить, что вспышка коронавируса разрушила планы не только Facebook. Многие мероприятия и киберспортивные турниры уже были отменены из-за распространения инфекции.

Ранее из-за коронавируса впервые за 33 года была отменена крупнейшая международная выставка мобильных устройств MWC и фотовыставка CP+ 2020. Высока вероятность, что следующей будет отменена игровая выставка GDC 2020, от участия в которой отказалось уже около десятка компаний, включая Unity, Sony, Electronic Arts, Epic Games и Microsoft Game Stack.

Принимая во внимание, что в последние дни в Европе ситуация с распространением коронавируса сильно ухудшилась, а беспокойство стремительно нарастает, вполне можно ждать отмены весенних конференций Microsoft Build и Google I/O.