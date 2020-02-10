Презентацию флагмана Sony Xperia отменили из-за коронавируса

Sony не поедет на MWC 2020.

Компания Sony сегодня официально сообщила о своем решении отказаться от посещения крупнейшей мобильной выставки Mobile World Congress 2020. Sony заявила, что компания очень серьезно относится к здоровью и безопасности своих клиентов, партнеров, представителей средств массовой информации и сотрудников, а также добавил, что для компании это было непростое решение.

Читайте такжеЧетыре флагмана и три середнячка: планы Sony по выпуску смартфонов в 2020 году

Ранее Sony пригласила представителей СМИ на специальную пресс-конференцию, которая должна была состояться в Барселоне 24 февраля как раз перед открытием Mobile World Congress 2020. Офлайновое мероприятие было отменено. Теперь же ожидается, что компания проведет онлайновую пресс-конференцию, хотя сама компания пока не подтвердила, что она состоится 24 февраля, пишет ixbt.com.

На этом мероприятии ожидается анонс флагманского смартфона, который может выйти под названием Sony Xperia 5 Plus или Sony Xperia 1.1. Первые изображения нового флагмана Sony подтвердили, что новинка получит две фронтальные камеры и целых пять камер на задней панели.

Перископная камера обеспечит смартфону 5-кратный оптический зум. Смартфон будет оснащен флагманской однокристальной системой Snapdragon 865, модемом для работы в сетях пятого поколения и не менее 12 ГБ оперативной памяти.