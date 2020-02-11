Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi (фото, видео)

Компания представила Redmi 8A Dual.

Компания Xiaomi представила сегодня на мероприятии MorePowerToRedmi в Индии новый смартфон Redmi 8A Dual.

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Главными его отличиями от прошлогодней модели Redmi 8A стала двойная основная камера, новые цвета корпуса с другой фактурой.

Смартфон получил 6,22-дюймовый экран разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей) с каплевидным вырезом, основную камеру с датчиками разрешением 13 и 2 Мп, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 439, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Правда, в комплект поставки входит лишь 10-ваттная зарядка, пишет ixbt.com.

На смартфон установлена фирменная оболочка MIUI 11 на основе операционной системы Android 9 Pie. Сканера отпечатков пальцев у Redmi 8A Dual не предусмотрено, поддерживается только аутентификация пользователей по лицам.

В Индии продажи Redmi 8A Dual начнутся 18 февраля 2020 года. Смартфон предлагается в трёх цветовых вариантах по цене 91 доллар за версию с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти, а также 98 долларов за 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти.