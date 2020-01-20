Apple торопится с выпуском iPhone 9 из-за потери рынка - СМИ

Ожидается, что устройство iPhone 9 (или iPhone SE 2) появится в продаже в первом квартале года.

Компания Apple приходится торопиться с выпуском iPhone 9 - наследника iPhone SE, так как компания продолжает терять позиции в Китае.

Как сообщает издание Gizchina со ссылкой на источники, на данный момент текущее тестирование продукта завершено, и теперь компания планирует выпустить это устройство уже в марте, передает НВ.

Источники объясняют, что Apple приходится торопиться с запуском iPhone 9, так как компания продолжает терять позиции в Китае, который остается самым большим рынком смартфонов. Появление iPhone 9, который ранее фигурировал как iPhone SE 2, в Индии и других развивающихся странах должно компенсировать это падение.

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iPhone 9 должен получить корпус от iPhone 8, экран диагональю 4,7 дюйма, сканер отпечатков пальцев Touch ID и матовое покрытие на задней панели.

Кроме того, Apple iPhone 9 будет поставляться в двух вариантах хранения - 64 ГБ и 128 ГБ.

Ожидается, что устройство появится в продаже в первом квартале года. Компания из Купертино обычно проводит пресс-конференции каждый год в марте. Вероятно, новое устройство представят во время этой конференции.

Смартфон будет работать на чипсете A13, что означает, что он будет поддерживать обновления iOS в течение следующих нескольких лет. Что касается цены, устройство будет стоить менее 3000 юаней (примерно $437).

Ранее сообщалось, что Apple представит в начале 2020 года iPhone SE 2, а осенью — сразу шесть версий iPhone 12.