Apple будет выпускать новые iPhone два раза в год

Компания с 2021 года кардинально изменит свою стратегию выпуска iPhone. Также в 2020 году нас ждёт сразу четыре смартфона с экранами OLED.

Компания Apple решилась на кардинальные изменения в отношении своей стратегии по выпуску смартфонов. Об этом рассказал аналитик Самик Чаттерджи из JPMorgan.

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По данным источника, с 2021 года Apple изменит своей традиции представлять новую линейку iPhone один раз в год. Вместо этого нас ждут две новинки в первой половине года и две во второй.

Это позволит Apple лучше конкурировать с соперниками на рынке, которые выпускают новые смартфоны круглый год, а также сгладить потенциальные ошибки, поскольку можно будет менять дизайн чаще, пишет ixbt.com.

Что касается 2020 года, то и здесь Чаттерджи прогнозирует сюрпризы. Если другие аналитики предвещали только три модели следующей осенью, то по данным Чаттерджи, в сентябре нас ждёт сразу четыре iPhone. Причём все они получат панели OLED и поддержку сотовых сетей пятого поколения 5G.

Ожидаются две младшие модели iPhone 12 диагональю 5,4 и 6,1 дюйма и с двойными камерами. Две старшие модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат экраны диагональю 6,1 и 6,7 дюйма, а также тройные камеры с поддержкой 3D-сканирования окружения и расширенными возможностями работы с дополненной реальностью. Что касается поддержки 5G, то старшие получат поддержку частот mmWave, а младшие будут ограничены диапазоном частот ниже 6 ГГц.