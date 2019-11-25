Врач в твоем смартфоне - новое мобильное приложение «Киевстар»

Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов.

Киевстар запустил приложение «Doctor Online» вместе с одноименной компанией-партнером. Благодаря новой разработке в области телемедицины, украинцы смогут получать рекомендации от врачей круглосуточно онлайн, если медицинские показания не требуют посещения клиники.

В приложении «Doctor Online» пользователи смогут:

• обратиться к избранному специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудио звонок;

• получить направление на анализы;

• записаться в лабораторию;

• получить результаты и их расшифровку;

• заказать доставку лекарств;

• запланировать в календаре график приема медикаментов, а в нужное время приложение напомнит о необходимости приема лекарств.

Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов. 10-минутная консультация стоит 50-70 грн., в зависимости от уровня специалиста, а оплатить услугу пользователи могут с мобильного счета Киевстар (для абонентов предоплаченной формы связи) или с помощью банковской карты.

«Уже сейчас 72% украинцев имеют доступ к скоростному интернету. А в течение нескольких следующих лет верю, что мы доберемся до еще большего количества населенных пунктов, в том числе, отдаленных сел и городков. Благодаря качественному доступу к мобильному интернету, украинцы активно будут пользоваться различными мобильными приложениями. И мы стараемся создавать еще больше важных предложений для наших пользователей, которые облегчают их жизнь. Теперь, перед тем, как ехать в больницу за несколько километров от дома, в приложении «Doctor Online» можно проконсультироваться по поводу своих симптомов и обсудить дальнейшее лечение и необходимость посещения больницы», - отмечает директор по маркетингу Киевстар Павел Даниман.

На сегодняшний день в поддержке приложения работает 40 квалифицированных специалистов. Среди них есть семейные врачи, терапевты, урологи, педиатры, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тыс. консультаций.

«Во многих странах мира активно развивается направление телемедицины, лидерами в этой сфере безусловно являются страны Европы, США и Австралия. При отборе врачей мы ориентировались на опыт этих стран, учитывали все тонкости работы при предоставлении телемедицинских услуг. Наши врачи прошли несколько этапов тестирования и специализированное обучение. Они обладают навыками проведения онлайн-консультаций и используют в своей практике европейские протоколы диагностики и лечения. Наши специалисты готовы предоставлять качественную, квалифицированную медицинскую помощь 24/7», - комментирует директор компании Доктор Онлайн Николай Кисель.

Стоит отметить, что все персональные данные пользователей надежно защищены. Компания Доктор Онлайн придерживается лучших мировых практик шифрования, хранения и защиты информации. Используется защищена платформа для чат-аудио-видеосвязи, обеспечивающая хранение и неразглашение персональных данных пользователей согласно «Пользовательского соглашения» и в соответствии с законодательством о защите персональных данных.

Приложение «Doctor Online» доступно для загрузки на Play Market и App Store.

Справка о Киевстар:

Киевстар - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G для около 26,4 млн абонентов. Акционеры Киевстар - международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы размещаются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Справка по компании-партнере «Доктор онлайн»:

Доктор Онлайн входит в состав группы компаний IT4Medicine, основная деятельность которой - разработка ИТ-решений для медицины и развитие сферы электронной системы здравоохранения. Группа компаний была основана в 2014 году в Украине.

В период реформы системы здравоохранения произошло стремительное развитие группы компаний, их проекты активно участвуют в ее внедрении. «Всеукраинская сеть клиник «Мой доктор», ООО Медикал Сервис - входящая в состав группы компаний, заключила договор с НСЗУ и предоставляет первичную медицинскую помощь населению бесплатно.

На сегодняшний день - это команда из более чем 250 сотрудников. Продукты и проекты компании представлены в 18 регионах Украины, более чем в 230 медицинских учреждениях. Более 3 млн граждан Украины уже пользуются инновационными решениями в сфере медицины, разработанными и внедренными компанией.