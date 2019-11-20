Стартуют продажи новой версии смартфона Redmi Note 8 Pro

В Китае Redmi Note 8 Pro Premium Edition предлагается по цене 270 долларов.

Смартфон Redmi Note 8 Pro скоро станет доступен покупателям в новой версии, которая оснащена 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"Новинка, которая получила название Redmi Note 8 Pro Premium Edition, поступает в продажу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом смартфон оснащен точно так же, как и оригинальная версия, то есть он получил MediaTek Helio G90T, а не Qualcomm Snapdragon 730G, как предполагалось ранее.

"В Китае Redmi Note 8 Pro Premium Edition предлагается по цене 270 долларов", - информирует издание.

Как сообщалось ранее, Redmi Note 8 Pro получил экран диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, который занимает 91,4% площади лицевой панели. В основной камере установлено четыре датчика изображения, включая главный разрешением 64 Мп, а также дополнительные разрешением 8, 2 и 2 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи равна 4500 мА-ч, при этом смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. От 0 до 50% смартфон заряжается за 36 минут.