Дубилет предложил перевести госсвязь на смартфоны с криптозащитой

По словам министра, правильное шифрование и использование общих каналов связи — это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет объяснил свою предварительную концепцию модернизации государственной правительственной связи. Так, вместо дорогих и ненадежных телефонных линий руководство государства может общаться через специальные смартфоны с продвинутыми технологиями шифрования данных.

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Свои идеи Дубилет изложил в Facebook, комментируя реакцию СМИ на его заявления относительно Госспецсвязи. Чиновник отметил, что может лишь предлагать свою концепцию на обсуждение обществу.

«Представьте себе, что вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которое шифруется алгоритмами постквантовой криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантовыми компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi», – пояснил Дубилет.

Министр подчеркнул, что Украина не может себе позволить поддержание выделенных каналов связи: «вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрование (желательно, без транзитного сервера)».

«Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух», – допускает он.

По словам Дубилета, правильное шифрование и использование общих каналов связи — это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала.

«Здесь нет компромиссов с безопасностью. Одно дело, когда у тебя есть один выделенный канал, который враг может сломать или уничтожить, а другое дело, когда таких каналов много, и ты можешь между ними переключаться», – подчеркнул он.

Чиновник объясняет, что выделенные каналы можно оставить только для военных коммуникаций. Кроме того, речь может идти не о мгновенной замене этой системы, а о дополнении существующей.

Министр подчеркнул, что уже сейчас топ-политики в основном используют для своих коммуникаций (в том числе на чувствительные темы) стандартные мессенджеры. Правительственное приложение могло бы стать альтернативой хотя бы Вотсапу и Телеграму.

«Почему нужно выдать специальные смартфоны, а не устанавливать приложение на обычные? Чтобы исключить взлом на аппаратном уровне, а также заражение через другие приложения. Хотя теоретически здесь тоже могут быть риски, связанные с производителями (Apple / Google и другие)», – говорит Дубилет.

Министр считает, что такой проект мог бы сделать правительственную связь более защищенной, а бюджет — более эффективным. Он также готов обсуждать проект с экспертами.

Ранее Дубилет предложил сэкономить миллиарды гривень, которые тратят на государственную телефонную связь.

В кабинете министра Кабинета Министров Украины есть стационарные телефоны – несмотря на то, что он лично отдает предпочтение связи через смартфон. Однако эти телефоны обеспечивают прямые линии для общения с президентом, премьером, спикером Рады. На каждого – отдельный телефон. Вся эта система, как оговорился министр, стоит государству "буквально миллиарды гривень".