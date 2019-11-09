Дубилет предложил сэкономить миллиарды гривень, которые тратят на государственную телефонную связь

Министр Кабинета Министров обсуждает идею замены спецсвязи приложением.

В кабинете министра Кабинета Министров Украины Дмитрия Дубилета есть стационарные телефоны – несмотря на то, что он лично предпочитает связи через смартфон. Однако эти телефоны обеспечивают прямые линии для общения с президентом, премьером, спикером Рады. На каждого – отдельный телефон. Вся эта система, как оговорился министр, стоит государству "буквально миллиарды гривень".

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"Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение", – сказал Дмитрий Дубилет в интервью 24 каналу.

"Действительно, можно сделать приложение, которое будет делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования. И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривень на эту систему с этими проводами", – рассказал Дубилет.

Он пояснил, что речь идет о приложении для тех людей, которые пользуются правительственной связью через защищенные линии стационарных телефонов. И добавил, что сейчас эту идею только обсуждают.

"Пока не хочу даже анонсировать, но действительно мы с Михаилом Федоровым (вицепремьер, министр цифровой трансформации Украины – ред.) и другими экспертами обсуждаем такую ​​возможность. Если удастся – будет круто", – подытожил Дмитрий Дубилет.